"حماس" تدعو العالم العربي والإسلامي للنفير يوم الجمعة القادم، وهنية يؤكد عدم فتح ملف الأسرى قبل نهاية المعركة
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جرينتش+2 01:57
لليوم الرابع.. جيش العدو يشدد إجراءاته العسكرية في الضفة
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