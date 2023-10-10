"حماس" تدعو العالم العربي والإسلامي للنفير يوم الجمعة القادم، وهنية يؤكد عدم فتح ملف الأسرى قبل نهاية المعركة
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جرينتش+2 05:36
في محاولة غبية.. إسرائيل المذعورة تستغيث بأميركا عسكرياً، لردع حزب الله اللبناني عن التدخل لنصرة حركة حماس
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