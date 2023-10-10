جيش العدو يقر، صباح اليوم الثلاثاء، بمصرع 124 عسكرياً بين صفوفه مع توقعات بازدياد هذا الرقم مجدداً

اعترف “جيش” الاحتلال الإسرائيلي، بمزيدٍ من القتلى في صفوفه، ونشر، صباح اليوم الثلاثاء، قائمة جديدة لأسماء قتلاه ضمت 38 جندياً وضابطاً قتلوا منذ بدء المواجهات مع المقاومة الفلسطينية.

ويواصل “جيش” الاحتلال تحديث قوائم القتلى في صفوفه تباعاً، إذ بلغ العدد الإجمالي، بعد الإعلان عن القائمة الجديدة اليوم، 124 قتيلاً، مع وجود توقعات بأن يزداد هذا الرقم مجدداً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع 1000 قتيل إسرائيلي من جراء معركة “طوفان الأقصى”، مشيرةً إلى أنّ عدد القتلى “يواصل الارتفاع، والعدّ لا ينتهي”.

وفي غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بـ”إخلاء كل المستوطنات المحاذية لغلاف غزة، حتى مسافة 4 كلم”.