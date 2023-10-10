بيان سيكون له ما بعده.. حزب الله يعلن ان مجاهديه قصفوا ملالة للعدو في مستعمرة افيفيم بصاروخين وقد تم تدميرها

بيروت – صدر عن المقاومة الإسلامية في لبنان – الإعلام الحربي (حزب الله)، مساء اليوم الثلاثاء، البيان التالي:

باسمه تعالى

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ‏

ردأ على الإعتداءات الإسرائيلية التي إستهدفت عددا من نقاط المراقبة التابعة للمقاومة ‏الإسلامية، قام مجاهدونا مساء هذا اليوم بإستهداف ملالة إسرائيلية من نوع زيلدا عند موقع ‏الصدح غرب بلدة صلحا (المستعمرة المسماة أفيفيم) بصاروخين موجّهين، وتمت إصابتها ‏وتدميرها بالكامل.‏

وما النصر إلا من عند الله العزيز الجبار

المصدر: المقاومة الإسلامية في لبنان – الإعلام الحربي

هذا وقد أفاد مراسل قناة الميادين في جنوبي لبنان، في بإصابة آلية عسكرية إسرائيلية بصواريخ موجّهة في مستوطنة “أفيفيم”، مقابل مارون الراس ما أدّى إلى إحراقها بالكامل.

ومن جانبه، قال الجيش اللبناني إنّ القصف المدفعي الإسرائيلي طال خراج منطقتي القليلة والضهيرة ومناطق حدودية أخرى في قضاء صور جنوبي لبنان.

وأضاف أنّ القصف جاء بعد إطلاق صواريخ من سهل القليلة في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقل مراسل الميادين عن مصدرٍ أمني أنّ قوات الاحتلال قصفت محيط الناقورة والضهيرة ويارون في جنوبي لبنان. كما أطلق الاحتلال 3 قذائف حارقة في اتجاه تلال كفرشوبا وسهل الماري.

وفي هذا السياق كشفت القناة 12 الإسرائيلية، تحت بند سمح بالنشر مساء اليوم الثلاثاء، عن مقتل جنديين إسرائيليين في الاشتباكات التي وقعت مع مسلحين من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أمس الاثنين على الحدود مع لبنان، ما يرفع عدد القتلى هناك إلى 4 جنود إسرائيليين .