العدو يعترف بمقتل نائب قائد لواء في الجليل باشتباك عند حدود لبنان

أعلن المتحدث باسم “جيش” الاحتلال الإسرائيلي مقتل نائب قائد اللواء 300 في فرقة الجليل، المقدم عليم سعد، وذلك خلال اشتباك على الحدود اللبنانية – الفلسطينية.

وأعلنت سرايا القدس في وقت سابق، مسؤوليتها عن العملية التي نُفّذت، ظهر الإثنين، في الجنوب اللبناني عند الحدود مع فلسطين المحتلة، مؤكدة مقتل ضابطين إسرائيليين، وإصابة عدد من الجنود. كما زفت سرايا القدس إثنين من مجاهديها الذين ارتقوا أثناء الاشتباك مع الاحتلال.

هذا وأفاد مراسل الميادين في جنوب لبنان، اليوم الثلاثاء، بأنّ صاروخاً استهدف ثكنةً إسرائيليةً، مقابل بلدة رميش الجنوبية، الواقعة على الحدود اللبنانية – الفلسطينية.

بدوره، قام الاحتلال الإسرائيلي بقصف خراج البلدة.

وفي غضون ذلك، أفرغ الاحتلال المستوطنات المحاذية للحدود اللبنانية، وفق ما أضاف مراسلنا.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق المقاومة الإسلامية في لبنان صاروخاً ضدّ الدروع، على “الحدود في الشمال”.