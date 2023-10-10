في محاولة لتهجير الفلسطينيين الى دول الجوار؟.. جيش العدو "ينصح" الفارين من القصف الوحشي على غزة بالتوجه إلى مصر
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جرينتش+2 09:45
العدو يعترف بمقتل نائب قائد لواء في الجليل باشتباك عند حدود لبنان
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