إسرائيل تعلن الحرب رسمياً على قطاع غزة، وحماس تؤكد أن مقاتليها يخوضون معارك مستمرة في عدة مواقع إسرائيلية
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جرينتش+2 08:47
طوفان الاقصى يجرف الشيكل الإسرائيلي لأدنى مستوى منذ 8 أعوام
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