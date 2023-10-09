طوفان الاقصى يجرف الشيكل الإسرائيلي لأدنى مستوى منذ 8 أعوام

هبط الشيكل الإسرائيلي إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام تقريبا مقابل الدولار الأميركي، اليوم الاثنين، مع تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط.
فقد انخفض الشيكل في أحدث التعاملات الآسيوية أكثر من 3% مقابل الدولار إلى 3.9581.
رويترز
بعض الناس يشبهون الوطن، إن غابوا عنا شعرنا بالغربة (نجيب مح... إقرأ المقال
هبط الشيكل الإسرائيلي إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام تقريبا مقابل الدولار الأميركي، اليوم الاثنين، مع تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط.
فقد انخفض الشيكل في أحدث التعاملات الآسيوية أكثر من 3% مقابل الدولار إلى 3.9581.
رويترز
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