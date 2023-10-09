انذار خطير.. الناطق باسم كتائب القسام: كل استهداف لأبناء شعبنا الآمنين سنقابله بإعدام أحدى رهائن العدو المدنيين لدينا
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جرينتش+2 09:05
انذار خطير.. الناطق باسم كتائب القسام: كل استهداف لأبناء شعبنا الآمنين سنقابله بإعدام أحدى رهائن العدو المدنيين لدينا
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