استشهاد الشاب راجح طه لدى مهاجمته جنود العدو بجرافة في الخليل

الخليل – استشهد شاب، صباح اليوم الإثنين، إثر إطلاق مجموعة من الجنود الإسرائيليين النار تجاهه عند أحد الحواجز في الخليل.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فقد تمت تصفية الشاب راجح حسام طه، بعد أن قاد جرافة وحاول دهس مجموعة من الجنود كانوا على الحاجز.

ووفقًا للقناة، فإن بعض الجنود الذين كانوا خارج الحاجز رصدوا تقدمه وأطلقوا النار تجاهه ما أدى لتصفيته على الفور.

وفي التفاصيل اقتحم فلسطيني، فجر اليوم الاثنين، حاجزا عسكريا للاحتلال الصهيوني في مدينة الخليل، جنوب الضفة المحتلة، قبل ان تطلق تلك القوات النار تجاهه.

وقال شهود عيان: إن “فلسطينيا اقتحم حاجزا عسكريا للاحتلال في منطقة واد النصارى شرق مدينة الخليل.، وأطلق جنود الاحتلال النار تجاهه وأصابوه مباشرة وتركوه ينزف حتى ارتقى شهيدًا.

ولاحقا سحبت قوات الاحتلال جثمان سائق الجرافة بعد أن تركته ينزف حتى ارتقى شهيدًا.

وأفادت مصادر محلية، بأن الشهيد هو الشاب راجح حسام طه، واحتجزت قوات الاحتلال جثمانه.

وأمس استشهد 7 فلسطينيين وأصيب العشرات في مواجهات ضارية مع الاحتلال في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية؛ في إطار المؤازرة الشعبية لقطاع غزة والانخراط في عملية طوفان الأقصى.