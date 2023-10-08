محامو الأردن يتوقفون عن الترافع أمام المحاكم تضامنا مع غزة

توقف محامو الأردن عن الترافع أمام المحاكم، اليوم الأحد، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني واحتجاجا على العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، وذلك بحسب ما صرح نقيب المحامين يحيى أبو عبود .

وقال أبو عبود إن وقف الترافع تم من الساعة الـ 11 صباحا وحتى 12 ظهرا، وذلك تنديدا بالجرائم الإسرائيلية وعدوانها الأخير على غزة، والانتهاكات التي تعرض لها الأقصى وأهل القدس من قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة.

وأشار أبو عبود إلى أن النقابات كافة ستنفذ وقفة احتجاجية أمام مجمع النقابات في عمان الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأحد.