إسرائيل تعلن الحرب رسمياً على قطاع غزة، وحماس تؤكد أن مقاتليها يخوضون معارك مستمرة في عدة مواقع إسرائيلية
أهم العناوين
جرينتش+2 05:48
في اتصال هاتفي.. رئيسي يهنئ النخالة بانتصارات عملية طوفان الاقصى
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني