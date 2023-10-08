في اتصال هاتفي.. رئيسي يهنئ النخالة بانتصارات عملية طوفان الاقصى

فلسطين اليوم – تلقى القائد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، اليوم الأحد 8/10/2023 اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي.

وقد أكد القائد النخالة خلال الاتصال على أهمية معركة طوفان الأقصى، مستعرضاً آخر التطورات الميدانية للمقاومة على الأرض.

من جانبه، هنأ رئيسي الشعب الفلسطيني بالانتصارات التي تحققها المقاومة ، مشيداً بالمجاهدين وببطولاتهم في ميادين القتال.

وأكد على دعم الشعب الايراني للشعب الفلسطيني ومقاومته، ووقوفه الدائم إلى جانب الحق الفلسطيني في كل الظروف.

ومنذ ساعات فجر يوم أمس، شنّت المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى”، تخللها إطلاق صواريخ في اتجاه المستوطنات الإسرائيلية وصلت إلى “تل أبيب”، تزامناً مع الاقتحام برّاً وجوّاً.

وأسرت كتائب “القسام” عدداً من الجنود الإسرائيليين والمستوطنين، من المنتظر أنّ يتم الإعلان عن عددهم في الساعات المقبلة.

يأتي ذلك في وقت، ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 600 والجرحى إلى 2000، 350 منهم جراحهم خطيرة وميؤوس منها، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.