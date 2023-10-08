طلبة الجامعة الأردنية يسجدون لله شكراً على انتصارات المقاومة

أقام طلاب الجامعة الأردنية في يوم دوامهم الأول فعالية تضامنية مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك امام مكتبة الجامعة.

فقد أدى الطلاب، وفقا لما نقلت صفحة كتلة “أهل الهمة” الجامعية عبر صفحتها في “فيس بوك”، ما أسموه “سجود الشكر من قلب الأردنية” للنتائج التي حققتها العملية وما غنمته المقاومة.

وهتف الطلاب نصرة للأقصى وغزة والمقاومة، رافعين لافتات داعمة لعملية طوفان الأقصى التي بدأتها المقاومة الفلسطينية امس، ومنددة بالقصف الاسرائيلي على القطاع.

كما وزع الطلاب الحلوى على الجميع فرحا بنتائج العملية.