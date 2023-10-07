وسائل إعلام العدو تعلن ارتفاع عدد قتلاهم نتيجة عملية “طوفان الأقصى” لأكثر من 100، وعدد الإصابات إلى ألف جريح

أعلنت “نجمة داوود الحمراء”، وهي خدمة الإسعاف والطوارئ لدى الاحتلال الإسرائيلي، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 100 اليوم السبت.

بدوره، أكد موقع “القناة 14” أنّ حصيلة الهجوم في الجنوب حتى الآن هي مقتل أكثر من 100 إسرائيلي وإصابة نحو ألف، فيما أكدت “القناة 13” أنّ العدد الحالي للقتلى الإسرائيليين “هو رأس جبل الجليد فقط من العدد الحقيقي”.

وفي السياق، أشار مراسل القناة “12”، تامير ستاينمن، إلى أنّ هناك “الكثير من القتلى من عناصر الامن والإنقاذ، ومن الجيش الإسرائيلي والشرطة ونحن نعلم على الأقل هناك قائدين كبيرين قُتلا”.

من جهتها، ذكرت وزارة الصحة التابعة للاحتلال أنّ نحو 158 إسرائيلي في حالة حرجة وخطيرة.

بالتوازي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه “حتى الآن تم نقل 370 جريح من بينهم 77 حالتهم حرجة وبليغة و59 حالتهم متوسطة إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع”.

هذا وأكد الإعلام الإسرائيلي أنّ 1000 مقاتل فلسطيني اقتحموا مستوطنات “غلاف غزة” اليوم، مشيراً إلى أنّ القتال في “غلاف غزة” مستمر وتجري معارك حتى الآن في 22 منطقة، فيما تمّ تجنيد 4 فرق احتياط.

وأفاد أيضاً بأنّ “حجم الكارثة التي حلّت بإسرائيل لم يتضح بعد”، مشيراً إلى أنّ “إسرائيل بعد الحادثة ستكون مختلفة”.

من جانبه، كشف المتحدث باسم “الجيش” الإسرائيلي أنّ هناك “قتال في قاعدة مقرّ قيادة غزة”، مشيراً إلى أنّ “القوات داخل القاعدة تقاتل بمساعدة طائرات هليكوبتر قتالية”.

فيما أشار موقع “واينت” الإسرائيلي أنه “بعد 10 ساعات على الهجوم، عناصر حماس يتجولون في سديروت”، لافتاً إلى وجود “خشية من وجود عدد منهم في مركز الشرطة”.

وكان الإعلام الإسرائيلي قد أعلن سابقاً اليوم أنّ “هناك عشرات المفقودين الذين يجري البحث عنهم، بعد الهجوم المفاجئ للفلسطينيين”. وبحسب تقدير أجهزة طوارئ الاحتلال، فإنّ هناك مئات المصابين وعشرات القتلى، وبعضهم لم يتم الوصول إليهم.

كذلك، أشار إلى أنّ عدد القتلى الإسرائيليين في العملية الفلسطينية “كبيرٌ ولا يُمكن حصره”.

في غضون ذلك، أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ “عدد الأسرى إلى غزة هو بالعشرات، من مستوطنين وجنود”، محذّرةً من أنه “من الممكن أيضاً أنّ (المقاومين الفلسطينيين) يواصلون الآن عمليات الخطف ونقلهم إلى القطاع”.

من جهته، أكد الناطق باسم سرايا القدس، أبو حمزة، أنّ السرايا، وباقي فصائل المقاومة، تقاتل حتى اللحظة برفقة كتائب القسّام في غلاف غزة، وان هذه العملية البطولية مستمرة.

كما أعلن أنّ لدى سرايا القدس العديد من الجنود الإسرائيليين الأسرى.

ويأتي ذلك بعدما أعلن القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، صباح اليوم، بدء عملية “طوفان الأقصى”، وذلك “رداً على عربدة الاحتلال في المسجد الأقصى وسحل النساء في باحاته”.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة آلاف الصواريخ في اتجاه مستوطنات إسرائيلية، منها “تل أبيب” و”ريشون لتسيون” و”بات يام”، ونجحت في اختطاف جنود إسرائيليين، ودخول مستوطنات غلاف غزة.