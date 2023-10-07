وسائل إعلام العدو تعلن ارتفاع عدد قتلاهم نتيجة عملية "طوفان الأقصى" لأكثر من 100، وعدد الإصابات إلى ألف جريح
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جرينتش+2 06:42
وسائل إعلام العدو تعلن ارتفاع عدد قتلاهم نتيجة عملية “طوفان الأقصى” لأكثر من 100، وعدد الإصابات إلى ألف جريح
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