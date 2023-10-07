متابعة متواصلة لتطورات عملية “طوفان الأقصى” الاستثنائية التي أطلقها القائد المظفر “محمد الضيف” من غزة/ شاهدوا

غزة – استشهد مواطنان، وأصيب عدد آخر، بينما قتلت إسرائيلية على الأقل، في عملية بدأتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس”، باقتحام العديد من المستوطنات بغلاف غزة، وإطلاق صواريخ طالت غالبية المدن الإسرائيلية.

وأعلن محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام، عن عملية “طوفان الأقصى”، ردًا على انتهاكات الاحتلال بحق الأقصى والمقدسات، داعيًا محور المقاومة للانخراط في هذه العملية الواسعة.

وبحسب مصادر طبية بغزة، فإنه تم انتشال شهيدين من المنطقة الشرقية لوسط قطاع غزة.

فيما أعلن في تل أبيب عن مقتل إسرائيلية في قصف وابل كثيف من الصواريخ تجاه المدينة ومستوطنات ومدن أخرى.

وأظهرت مقاطع فيديو عملية تسلل واسعة نفذها مقاومون لمستوطنات غلاف غزة، ووقوع اشتباكات عنيفة بداخلها.

القائد محمد الضيف يطلق عملية “طوفان الأقصى”

غزة – أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، محمد الضيف، عن إطلاق عملية “طوفان الأقصى” للرد على جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى والضفة والقدس والسجون والحصار على قطاع غزة.

وقال الضيف، في كلمة صوتية، إن القسام أطلق 5000 صاروخ في المرحلة الأولى من العملية تجاه المستوطنات والمدن المحتلة والقواعد العسكرية التابعة لجيش الاحتلال.

وأكد القائد العام للقسام أن العملية انطلقت لكنس الاحتلال ورداً على جرائمه في القدس المحتلة، من خلال مصادرة الأراضي وطرد الفلسطينيين من بيوتهم والاعتداء على المسجد الأقصى، واقتحام البيوت والتنكيل بالأهالي وسرقة الأراضي في الضفة المحتلة، وفرض الحصار على قطاع غزة.

وأضاف: سبق وأن حذرنا العدو، وقد اعتدى على المرابطات في الأقصى، وتجرأ على مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقتل مئات الشهداء هذا العام، واعتدى على الأسرى واعتقلهم في ظروف غاية في الوحشية وقوبلت دعواتنا لصفقة تبادل انسانية بالرفض، وفي كل يوم بالضفة تستمر الانتهاكات.

وقال الضيف: انتهى زمن المراهنات ويجب كنس الاحتلال هذا يوم الصورة الحقيقية لتحرير فلسطين، قررنا وضع حد لكل جرائم الاحتلال، وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسبة.

ودعا أهالي الضفة والقدس إلى الاشتراك في المعركة مع الاحتلال، بكل الوسائل، ومن كل الفصائل، وطالب أبناء الأجهزة الأمنية بالانطلاق في العمل المسلح ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتابع: اليوم كل من عنده بندقية ليخرجها هذا أوانها وليخرج كل منكم بشاحنته أو سيارته أو بلطته، اليوم يفتح التاريخ أنصع وأشرف صفحاته وهذا يوم الثورة الكبرى من أجل انتهاء الاحتلال الأخير.

ووجه دعوة للمقاومة الإسلامية في لبنان، واليمن، وإيران وكل مكان من الأرض العربية للاشتراك في المعركة الكبرى لكنس الاحتلال.

وأضاف: آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا.

المقاومة تدك إسرائيل بأكثر من 5 آلاف صاروخ

هذا وقد قُتل عدد من المستوطنين وجُرح آخرون، جراء رشقات صاروخية متتالية ومكثفة تُطلقها المقاومة في قطاع غزة منذ ساعات الصباح صوب مستوطنات الغلاف، والمناطق الإسرائيلية، تزامنًا مع تنفيذ عملية إنزال بري في مستوطنات الغلاف، واشتباكات مسلحة مع بحرية الاحتلال.

وقالت مصادر محلية إنّ عددًا غير مسبوق من الصواريخ أُطلقت من القطاع، صوب مدن الاحتلال ومستوطنات الغلاف، سُمع على إثرها أصوات انفجارات ضخمة، فيما أكد القائد العام للقسام محمد الضيف أنه جرى إطلاق أكثر من 5 آلاف صاروخ.

وأفاد المتحدث العسكري الإسرائيلي أنه تم تفعيل القبة الحديدية وإطلاق صفارات الإنذار إثر قصف استهدف عددا كبيرا من بلدات من جنوب تل أبيب إلى شمالي حدود غزة، ومستوطنات غلاف غزة وبئر السبع وعراد في النقب.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ صفارات الإنذار تواصل الانطلاق في أكثر من 160 منطقة، مع استمرار إطلاق الصواريخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف والمناطق الإسرائيلية.

وأكدت القناة 14 الإسرائيلية، مقتل مستوطنة (70 عامًا) في تل أبيب جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة، فيما أُصيب آخرون بمناطق أخرى.

كما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ مقاومين فلسطينيين عملية تسلل وإنزال في مستوطنات محيطة بقطاع غزة، اندلعت على إثرها اشتباكات مسلحة، في وقتٍ تحدثت فيه صحيفة يسرائيل هيوم عن تبادل لإطلاق النار بين البحرية الإسرائيلية وفلسطينيين في بحر غزة.

ولم تتضح أسباب ما يجري، لكنّ كتائب القسام الذراع العسكري لحركة “حماس” نشرت على قناتها الرسمية في تلغرام، تصريحًا قالت فإن إن قائدها العام محمد الضيف سيُلقي بيانًا مهمًا للشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعاً لتقييم الوضع بمشاركة جميع رؤساء الأجهزة الأمنية

من جانبها أعلنت وزارة التربية والتعليم في تصريحٍ مقضتب، تعليق الدوام بكافة مدارس قطاع غزة حتى إشعار آخر.

مظليون هبطوا على مواقع الاحتلال ومستوطناته

كشفت كتائب القسام عن وحدة عسكرية جديدة شاركت في عملية اقتحام مستوطنات ومواقع الاحتلال، ضمن عملية “طوفان الأقصى التي انطلقت من قطاع غزة، صباح اليوم.

وأظهر المقطع الذي نشرته الكتائب عبر موقعها الرسمي ضباطاً من المقاومة يطلقون إشارة لعناصر من وحدة أطلقت عليها اسم “سرب صقر”.

وانطلق مقاتلو الوحدة عبر المظلات إلى داخل المستوطنات والمواقع العسكرية لجيش الاحتلال.

وفي وقت سابق، نشرت الكتائب مشاهد للسيطرة على “كيبوتس” وموقع كرم أبو سالم شرق رفح، وقتل عدد كبير من جنود الاحتلال.

تغطية صحفية: مشاهد للدبابة التي تم السيطرة عليها شرق قطاع غزة pic.twitter.com/fTg4z7nA9d — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 7, 2023

تغطية صحفية: هروب جماعي للمستوطنين بعد اقتراب مقاومين من مكان إقامتهم لحفل في غلاف غزة. pic.twitter.com/PDwwmrrVXs — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 7, 2023

تغطية صحفية: اشتباكات من نقطة صفر مع قوات الاحتلال في "نير عوز" شرق خانيونس. pic.twitter.com/OvQMlne9OO — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 7, 2023