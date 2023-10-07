الصحة بغزة: 198 شهيدًا و1610 إصابة منذ بداية عملية “طوفان الأقصى”

غزة – قالت وزارة الصحة، اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، إن 198 شهيدًا ارتقى بغارات جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ ظهر اليوم، وأن أكثر من ألفٍ آخرين أصيبوا بجراحٍ مختلفة.

وشن طيران الاحتلال ظهر السبت غارات عديدة على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم إن الاحتلال الإسرائيلي شنّ مئات الغارات خلال الساعات الماضية على أهداف مختلفة في محافظات قطاع غزة كافة، من بينها منازل سكنية ومبانٍ تستخدم لأغراض مدنية وخدماتية، وقد أدى ذلك لأضرار جسيمة في البنية التحتية.

كما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، بناية سكنية، شمال مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ بناية من 5 طوابق قرب جامعة القدس المفتوحة بحي النصر غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

فيما استهدفت غارات أخرى المناطق الشرقية لبلدة جباليا بالقرب من دوار حمودة والهلال الأحمر والإدارة المدنية.

وقصفت طائرات الاحتلال هدفًا في أرض الدحدوح جنوب غزة، وآخر قرب أبراج الفيروز شمالي القطاع.

https://x.com/qudsn/status/1710659415278330159?s=20