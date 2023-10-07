أجواء معتدلة في معظم المناطق اليوم السبت وغدا وبعده

عمان – أفادت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها اليوم السبت بأن الأجواء ستكون اليوم خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، بينما تكون حارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما ستكون الأجواء يوم الاثنين المقبل، خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

أما الثلاثاء المقبل، فيطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة بحوالي (2-3) درجات مئوية، وتكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، مع بقاء الفرصة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 28 – 17 درجات مئوية، وفي غرب عمان 26 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 15 وفي مرتفعات الشراة 24 – 14، وفي مناطق البادية 33 – 18، وفي مناطق السهول 28 – 17، وفي الأغوار الشمالية 34 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 24، وفي البحر الميت 34 – 23، وفي خليج العقبة 34 – 23 درجة مئوية.

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