ضربات متبادلة.. قوات "سوريا الديمقراطية" الكردية تعلن قتل 5 جنود أتراك، ووزارة الدفاع التركية تعلن قتل 26 مسلحاً كردياً
أهم العناوين
جرينتش+2 07:17
حماية الأسرة تضبط سائق باص بتهمة الاعتداء على الطلاب
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني