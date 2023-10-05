وزير الزراعة: موسم الزيتون الحالي أفضل من السابق بـ 10%

صرح وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، اليوم الخميس، إن الموسم الحالي للزيتون يعد أفضل من الموسم السابق بنسبة 10% في ظل انخفاض الإنتاج من الزيت والزيتون عالميا، منوها بمنتجات الزيت والزيتون الأردني الذي حصل على جوائز عديدة نظرا لما يتسم به من جودة عالية.

وأضاف الحنيفات ان القطاع الزراعي الحيوي له أولوية خاصة في المملكة، ولا سيما بعد إطلاق الخطة الوطنية المستدامة للأعوام (2022-2025)، وإطلاق أول استراتيجية للأمن الغذائي.

وتابع، خلال حفل إعلان محافظة إربد عاصمة أردنية للزيتون، إن محافظة اربد زراعية بامتياز لاحتوائها على 60% من أشجار الزيتون في المملكة، مشيرا إلى أن إعلان اربد عاصمة الزيتون سينعكس إيجابا على القطاع والمزارعين في المحافظة من حيث استخدام الأساليب الفضلى في الزراعة وعمليات التسويق لمنتجات الزيتون المختلفة.

وأوضح أن رؤية وزارة الزراعة ترتكز على دعم وتطوير قطاع الزيتون وزيت الزيتون محليا وعالميا من خلال إقامة عدة مشاريع وطنية بهدف تحسين جودة زيت الزيتون، وتعزيز الفرص التصديرية للزيت خلال السنوات السابقة، ودعم الصادرات من مادة زيت الزيتون، بالإضافة إلى حزمة من المشاريع الريادية التي عملت على الحصاد المائي لري أشجار الزيتون.

وقال نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية، تيسير النجداوي إن شجرة الزيتون تمتاز بأنها شجرة مباركة، وتمثل رمزا للسلام والأمان، حيث تشكل المساحة المزروعة بالزيتون في الأردن حوالي 72% من المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة، وتشكل أشجار الزيتون في محافظة اربد 60% من إجمالي المساحة الكلية المزروعة بالزيتون في المملكة.

وبين أن معاصر الزيتون تعد الشريك الأساسي والاستراتيجي في سلسلة الإنتاج، حيث شهدت تطورا ملموسا ونقلة نوعية في أساليب الإنتاج، وأصبحت تواكب أحدث تكنولوجيا العصر، ويتوفر حاليا في الأردن 146 معصرة مزودة بخطوط إنتاج متطورة تحافظ على جودة الزيت المنتج، ويبلغ عددها 316 خطا.