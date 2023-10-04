أردوغان يتعرض، اليوم الاربعاء، لوعكة صحية مباغتة ألزمته الفراش، وأجبرته على إلغاء زيارة كانت مقررة إلى إسبانيا

أجبرت وعكة صحية الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاربعاء، على إلغاء خطاب كان سيلقيه باجتماع كتلة حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في البرلمان، وزيارة كانت مقررة إلى إسبانيا.

كما كان أردوغان سيتوجه إلى إسبانيا لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية، استجابة لدعوة رئيس الوزراء الإسباني.

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، فقد تقرر إلغاء زيارة أردوغان إلى إسبانيا لإصابته بنزلة برد.

يذكر أن أردوغان (69 عاما)كان قد تعرض في أبريل/نيسان الماضي، خلال حملته للانتخابات الرئاسية، لوعكة صحية أثناء لقاء تلفزيوني، وبعد 20 دقيقة عاد مجددا لاستكمال اللقاء، وعقب ذلك ألغى أنشطة انتخابية مؤقتا.