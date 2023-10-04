في تقرير استخباري لوزارة الدفاع البريطانية.. بوتين لن يستسلم او يقدم تنازلات، بل يستعد لدوام الحرب في أوكرانيا عدة سنين
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جرينتش+2 08:26
أردوغان يتعرض، اليوم الاربعاء، لوعكة صحية مباغتة ألزمته الفراش، وأجبرته على إلغاء زيارة كانت مقررة إلى إسبانيا
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