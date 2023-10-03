نمو تحويلات الأردنيين العاملين في قطر 9.8 بالمئة منذ مطلع العام

الدوحة – سجلت تحويلات العاملين الأردنيين في قطر خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي، نموا بنسبة 9.8 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2022.

وذكر عاملون بمنافذ تحويل الأموال وتبادل العملات في بنوك تجارية وشركات صرافة بالسوق القطري، أن قيمة تحويلات العمالة الأردنية في قطر منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي تناهز 355 مليون ريال (97.5 مليون دولار)، وذلك استنادا إلى البيانات الشهرية المجمعة لحركة التحويلات المالية.

وقالوا في تصريحات لوكالة (بترا) اليوم الثلاثاء، إن قيمة هذه التحويلات حققت نموا جيدا إذا ما قورنت بتحويلات الفترة المماثلة من العام الماضي والتي بلغت قيمتها نحو 320 مليون ريال (87.9 مليون دولار).

وأكدوا أن قطر تعد واحدة من الوجهات الخليجية المهمة للعمالة الأردنية، حيث يشغل العديد من الأردنيين وظائف ومواقع عمل في مجموعة متنوعة من القطاعات، وفي مستويات مختلفة في القطاعين العام والخاص، موضحين أن التحويلات المالية التي يرسلها هؤلاء بشكل دوري لذويهم، تشكل جزءًا مهمًا من الاقتصاد الأردني، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاستقرار المالي ومستوى المعيشة لأسرهم، وتلبي الالتزامات والمتطلبات المتربة عليهم مثل القروض وتكاليف الدراسة والرعاية الصحية والإسكان.

ويعمل معظم الأردنيين في قطر في قطاعي التعليم والصحة الحكوميين، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية والطبية الخاصة، فيما تعمل شرائح واسعة في قطاعات متنوعة، كالقطاع المالي والمصرفي وشركات العقارات والمقاولات والبناء والصناعة والضيافة والسياحة والأغذية وشركات الخدمات وتكنولوجيا المعلومات.

وتعتبر تحويلات العاملين الأردنيين في قطر، مصدرًا هامًا للعملة الصعبة، وهو أمر يسهم في تعزيز الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي الأردني.

ويتجاوز تعداد الجالية الأردنية المتواجدة في قطر حاليا، نحو 70 ألفا، معظم أفرادها يصنفون ضمن القوى العاملة في البلاد.

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