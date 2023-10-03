“رح تكون نهايتك”.. طليقة وائل كفوري توجه رسالة تهديد غامضة

هددت أنجيلا بشارة، طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، شخصاً لم تذكر اسمه بشكل صريح برسالة غامضة نشرتها عبر السوشيال ميديا.

وكتبت أنجيلا، عبر خاصية “القصص القصيرة (ستوري) تطبيق “إنستغرام”، كلمات قليلة على 3 صور بخلفية سوداء متتالية، أشبه ما تكون برسالة تهديد، وقالت: “المشكلة.. إذا حكيت.. رح تكون نهايتك”، واستطردت: “سكت كتير بس المنيح ما بين معك”.

وقد فتحت كلمات السيدة اللبنانية الغامضة الباب للكثير من التساؤلات والتخمينات، حيث اعتبر بعض متابعيها ان المقصود هو طليقها الفنان وائل كفوري، فيما تحدث آخرون عن شخص آخر.

وقبل فترة، أثارت طليقة كفوري ضجة بعد نشرها شيكا مصرفيا يكشف عن حجم النفقة التي تحصل عليها لابنتيها من الفنان الشهير، والمقدرة بقيمة 6 ملايين ليرة لبنانية، أيِ ما يعادل 300 دولار أمريكي.

وكان قد تزوج وائل كفوري وأنجيلا جورج بشارة سرا أواخر شهر يناير/كانون الثاني 2011 مدنياً في قبرص، وبرر المطرب عدم إعلان زواجه آنذاك بأنه “تربى على الخصوصية”.

وقد انفصل هذا الثنائي رسمياً قبل نحو 4 سنوات، وتصدرت أخبارهما وسائل الإعلام بعدما كشفت زوجته بأنها تعرضت للعنف على يد كفوري خلال علاقتهما الزوجية.