مغامرات أردوغان الخارجية ترتد الى الداخل.. إطلاق عملية أمنية "لمكافحة الإرهاب" بسائر أنحاء تركيا ومشاركة 13 ألف شرطي
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أميركا.. تفادٍ مؤقت لإغلاق الحكومة والأزمة مرشّحة للتكرار
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