أنقرة تشهد هجوماً بالقنابل استهدف المديرية العامة للأمن، ومبنى البرلمان قبيل بدء دورته الجديدة بحضور أردوغان/ فيديو
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جرينتش+2 11:24
في ذكرى رحيل الزعيم.. محمد علي سعيد وزياد شليوط يصدران كتابهما المشترك “جمال عبد الناصر – قصص إنسانية”
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