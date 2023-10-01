أنقرة تشهد هجوماً بالقنابل استهدف المديرية العامة للأمن، ومبنى البرلمان قبيل بدء دورته الجديدة بحضور أردوغان/5 فيديو
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جرينتش+2 08:42
سلطات الاحتلال تنقل القائد احمد سعدات وعدداً آخر من الأسرى إلى سجن “نفحة”، والجبهة الشعبية تحُمّلها المسؤولية
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