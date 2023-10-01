الاحتلال يقدم رزمة تسهيلات اقتصادية جديدة للسلطة.. لماذا؟؟



القدس المحتلة – كشفت صحيفة عبرية، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ بتقديم التسهيلات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية بعد أن خفضت مؤخرًا الضرائب المفروضة على الوقود، بنسبة 50%.

وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية إن الضريبة أصبحت الآن 1.5%، بدلاً من 3%، كما كان الحال عليه منذ توقيع الاتفاقيات الاقتصادية الملحقة لاتفاق أوسلو، مشيرة إلى أن هذا يؤدي إلى توفير ما قيمته 80 مليون شاقل سنويًا من موازنة السلطة الفلسطينية.

وبينت الصحيفة، أن الامتيازات والتسهيلات الاقتصادية الإضافية التي قدمتها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية منذ بداية العام الجاري 2023 وصلت إلى 270 مليون شاقل، وهو ما يمثل زيادة في مدفوعات الضرائب التي تجمع لصالح السلطة، بما يصل إلى 730 مليون شاقل شهريًا في المتوسط، مقارنةً بحوالي نصف مليون شاقل قبل 3 سنوات.

ولفتت إلى أنه تم تحويل أموال للسلطة الفلسطينية على أساس “الحسابات” في “زيادة الشفافية بدفع ضريبة القيمة المضافة” بالمجمل، وهي ميزانية إضافية تصل إلى 350 مليون شاقل، تحولها سلطات الاحتلال، لصالح السلطة، منذ تشكيل الحكومة اليمينية الحالية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتخذ قرارًا بخفض ضريبة الوقود عن السلطة الفلسطينية قبل بضعة أشهر، ووافق عليه اليميني المتطرف، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بحجة التزام نتنياهو تجاه الحكومة الأميركية، كما تقول الصحيفة العبرية.