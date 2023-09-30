استكمال إجراءات المرشحين للقبول بالموازي في البلقاء التطبيقية

اعلنت جامعة البلقاء التطبيقية للطلبة المرشحين للقبول على النظام الموازي بالدينار الأردني في جميع تخصصات الدرجة الجامعية المتوسطة (الدبلوم المتوسط) ضمن الدفعة الأولى الذين استلموا رسائل (SMS) تفيد بقبولهم من جامعة البلقاء التطبيقية واستكمال عملية الدفع الالكتروني والحصول على الرقم الجامعي وذلك على الفصل الدراسي الأول 2023-2024 و حتى نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 2/10/2023 ، علماً بأنه لن يتم استقبال أي طالب لم يقم باستكمال إجراءات قبوله بعد ذلك التاريخ، وإلا يعتبر مستنكفا وفاقدا لمقعده.

خطوات استكمال إجراءات القبول الالكتروني :

1- يتوجب على الطالب تسديد الرسوم المطلوبة كاملةً لدى أي فرع من فروع البنوك العاملة في الأردن التي توفر خدمة الدفع الإلكتروني إي-فواتيركم (eFAWATEERcom) خلال 24 ساعة من تقديم الطلب باستخدام رقمه الوطني وإلا يعتبر طلبه لاغياً.

2- ستصل للطالب (3) ثلاث رسائل نصية (SMS) على رقم الهاتف المعتمد للطالب أثناء استكمال القبول.

• الرسالة الأولى (SMS1) : تتضمن قيمة الرسوم الدراسية المطلوب دفعها من قبل الطالب من خلال خدمة الدفع الالكتروني اي فواتيركم.

• الرسالة الثانية (SMS2) : تتضمن الرقم الجامعي للطالب وكلمة السر، وكذلك البريد الالكتروني للطالب وكلمة السر له.

• الرسالة الثالثة (SMS3) : تتضمن مواعيد الحضور إلى الجامعة / الكلية للتقدم لامتحانات المستوى فقط.

* يرجى من الطلبة الجدد عدم مراجعة الجامعة “أقسام التسجيل” لتسليم كشف الثانوية أو ألأوراق الثبوتية الخاصه بالطالب، حيث أن جميع البيانات الخاصه بالطلبة متوفره لدى الجامعة.