إعلان نتائج القبول في كليات المجتمع لمرحلة الدبلوم المتوسط

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد، مساء اليوم السبت، نتائج القبول في كليات المجتمع لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2023-2024.

وبحسب بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد بلغ عدد الطلبة المتقدمين بطلبات صحيحة للقبول الموحد ومسددين لرسم تقديم الطلب (11160) طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة المرشحين للقبول (8404) طالباً وطالبة، كما بلغ عدد الطلبة غير المرشحين للقبول (2756) طالباً وطالبة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إرسال رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية تتضمن نتائج ترشيحهم ضمن قائمة القبول الموحد وذلك مساء يوم السبت الموافق 30-9-2023 كما تم إعلان قائمة الطلبة المرشحين للقبول على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد/قسم الدبلوم المتوسط على العنوان التالي (www.admhec.gov.jo) حيث يمكن لكل طالب الحصول على نتيجته باستخدام الرقم الوطني أو رقم الجلوس في شهادة الثانوية العامة، إضافةً إلى الإطلاع على الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في جميع التخصصات ولمختلف الشهادات.

وتم تجهيز برمجية تسمح للطلبة سواءً الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاثة خيارات فقط، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي الحالي 2023-2024، حيث ستبدأ عملية تقديم الطلبات اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء القادم الموافق 3-10-2023، وحتى الساعة (12) مساءً يوم الخميس الموافق 5-10-2023 للفئات التالية:

. الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي، أو في سنوات سابقة، ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافةً إلى توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.

الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة العربية أو الأجنبية للعام الحالي أو في سنوات سابقة، ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.

وطلبت الوزارة بعد إعلان نتائج القبول الموحد من الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول متابعة الإعلانات الصادرة عن الجامعات/ الكليات التي تم ترشيحهم للقبول فيها للتعرف والاستفسار عن الإجراءات اللازم تنفيذها والوثائق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل في كل جامعة/كلية.

وستطلق الوزارة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1-10-2023 منصة إلكترونية خاصة للإجابة على جميع استفسارات الطلبة عن عملية القبول الموحد للعام الجامعي الحالي 2023-2024، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً، ويمكن للطلبة الدخول إلى هذه المنصة وإرسال أي استفسار من خلالها حيث سيتم إجابة الطالب خلال 24 ساعة كحد أقصى، لذا تهيب الوزارة بجميع الطلبة وذويهم ضرورة الالتزام بعدم الحضور إلى حرم الوزارة خاصة الطلبة القاطنين في محافظات أخرى خارج محافظة العاصمة، حيث يمكنهم الاستفسار من خلال هذه المنصة مع ضرورة متابعة الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على الفيس بوك وتويتر للاطلاع على جميع الإعلانات التي يتم نشرها تباعاً، وللدخول لهذه المنصة يمكن استخدام الرابط التالي: https://rce.mohe.gov.jo/QEnquiry.