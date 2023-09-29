حزب البعث في العراق ينتخب أمين سر جديد ونائبٍاً له

المصدر: صحيفة وجهات نظر

استجابة لتوجيه القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي، عقدت قيادة قطر العراق للحزب، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعاً لانتخاب أمانة سر جديدة لها، في أعقاب وفاة أمين السر المغفور له بإذن الله تعالى، الرفيق صبار المشهداني، أبو جعفر.

وفي أجواء ديمقراطية سادتها القيم الرفاقية ومعاني الود والتقدير، برغم مشاعر الألم الشديد لفقدان الرفيق أبي جعفر، جرت عملية انتخاب أمين سرٍ جديد لقيادة قطر العراق ونائبٍ له بإشراف القيادة القومية، وذلك وفق المعايير التنظيمية التي أكسبت الاجتماع كل شروطه ومواصفاته الشرعية من الناحيتين التنظيمية والنضالية.

وطبقاً لما صرّح به مصدر رسمي في قيادة قطر العراق للحزب لصحيفة وجهات نظر، فقد اختارت القيادة من بين صفوفها اثنين من المناضلين المشهود لهما بالسيرة الحسنة والخبرة النضالية التنظيمية والمواقف البطولية قبل وبعد احتلال العراق.

وأوضح أن الاجتماع الذي انعقد على أرض العراق، قد التأم بحضور كامل أعضاء قيادة قطر العراق للحزب.

وأكد المصدر أن القيادة القومية صادقت، أمس الاول الأربعاء، على محضر الاجتماع لتوفر كل شروطه التنظيمية، وفق ما تنص عليه أحكام النظام الداخلي للحزب.

وكان المناضل صبار المشهداني، الذي تسلم مسؤولية أمانة سر قيادة قطر العراق بعد وفاة الأمين العام السابق عزت الدوري سنة 2020 بقرارٍ من القيادة القومية التي تمثل أعلى سلطة تنظيمية وسياسية وفكرية في الحزب، قد انتقل إلى رحمة الله تعالى، يوم الاثنين الماضي إثر أزمة قلبية، ودفن في أرض العراق الطاهرة التي ولد وعاش وناضل وتوفي فيها.