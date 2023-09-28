إرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 11 تشرين الأول المقبل

عمان 28 أيلول (بترا)- صدرت الإرادة الملكية السامية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 11/10/2023.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية، اعتبارا من يوم الأربعاء الواقع في 11/10/2023.
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عمان 28 أيلول (بترا)- صدرت الإرادة الملكية السامية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 11/10/2023.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية، اعتبارا من يوم الأربعاء الواقع في 11/10/2023.
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