أردوغان الخوّان يُعادي سوريا والعراق وقضية فلسطين، ويفتح الأبواب أمام نتنياهو لزيارة تركيا وتعزيز فرص التعاون الثنائي !!
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جرينتش+2 09:35
100 وفاة و150 اصابة بحريق في قاعة للأعراس بمحافظة نينوى العراقية
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