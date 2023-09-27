أضرار كارثية تظهر لأول مرة بعد الملء الرابع لسد النهضة.. انتهاء فيضان النيل الأزرق وجفاف عدة مناطق بالسودان ومصر
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جرينتش+2 02:49
المجاهد محمد نزال يتماثل للشفاء بعدما خضع لعملية جراحية مُعقّدة في قطر، جراء إصابته بكسر في عنق الفخذ الأيسر
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