المجاهد محمد نزال يتماثل للشفاء بعدما خضع لعملية جراحية مُعقّدة في قطر، جراء إصابته بكسر في عنق الفخذ الأيسر

الدوحة – بكل أسف، تعرض المجاهد محمد نزال (أبو براء)، القيادي العريق في حركة حماس، لحادث انزلاق رجله اليسرى، في منزله بالعاصمة القطرية ( الدوحة)، عصر يوم الأربعاء الماضي.

وقد أدّى ذلك إلى إصابته بكسر في عنق الفخذ الأيسر ، حيث أجريت له عملية جراحية ، ظهر اليوم التالي ( الخميس)، بوضع مسمار معدني طويل في العظم، وتثبيته بالبراغي الازمة.

وقد توافد على المستشفى لعيادة (ابي براء) والاطمئنان على صحته كوكبة من رفاقه في حركة حماس، وحمع من اصدقائه ومحبيه من داخل قطر وخارجها.

كل التمنيات لصديق المدــد العزيز (ابي براء) بالشفاء العاجل، ودوام الصحة والعافية.