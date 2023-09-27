أضرار كارثية تظهر لأول مرة بعد الملء الرابع لسد النهضة.. انتهاء فيضان النيل الأزرق وجفاف عدة مناطق بالسودان ومصر
أهم العناوين
جرينتش+2 02:48
التطبيع السعودي لن يقود لحل “اقامة الدولتين”
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني