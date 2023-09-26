تطبيع قبل التوقيع.. وزير إسرائيلي يقوم اليوم بأول زيارة علنية للسعودية

في أول زيارة علنية إلى المملكة العربية السعودية يقوم بها مسؤول إسرائيلي على هذا المستوى، وصل وزير السياحة حاييم كاتس إلى الرياض، اليوم الثلاثاء، للمشاركة بمؤتمر لمنظمة السياحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة.

وتستمر زيارة كاتس ليومين، سيشارك خلالها في مداولات، ويعقد لقاءات مع نظرائه من دول أخرى وخاصة من الشرق الأوسط، على هامش مؤتمر السياحة.

واعتبر كاتس أن “السياحة جسر بين الشعوب. ويوجد للشركاء في مواضيع السياحة قدرة على تقريب القلوب وازدهار اقتصادي. وسأعمل من أجل إنشاء تعاون لدفع السياحة وعلاقات إسرائيل الخارجية”.

بينما قالت وزارة السياحة الإسرائيلية في بيان إن “كاتس أول وزير إسرائيلي يترأس وفدا رسميا إلى السعودية”.

وتأتي الزيارة في وقت تكتسب فيه المحادثات بشأن توقيع اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية زخما ملحوظا.

وفي أوائل سبتمبر الجاري، زار وفد من وزارة الخارجية الإسرائيلية العاصمة السعودية، الرياض، لحضور اجتماع للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.

وقال مسؤول إسرائيلي لموقع صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” وقتها إن الوفد الذي يضم 9 أشخاص من وزارة الخارجية، ويتواجد في المملكة لحضور اجتماع المنظمة الدولية بصفة “مراقبين”.