أردوغان الخوّان يُعادي سوريا والعراق وقضية فلسطين، ويفتح الأبواب أمام نتنياهو لزيارة تركيا وتعزيز فرص التعاون الثنائي !!
أهم العناوين
جرينتش+2 08:00
الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، بعد صدور الإرادة الملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الخصاونة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني