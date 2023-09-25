استشهاد الشاب مجدي غباين، ليلة امس، متأثرًا بإصابته خلال تظاهرات نصرة الأقصى شرق غزة قبل عدة أيام.

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

استشهد الشاب مجدي إيهاب غباين، الليلة الماضية، متأثرًا بإصابته خلال تظاهرات نصرة الأقصى شرق غزة، قبل عدة أيام.

وقالت وزارة الصحة: إن الشاب غباين (18 عامًا) استشهد متأثرًا بإصابته مساء يوم 13/9/2023 شرق غزة.

ونعت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين وجناحها العسكري كتائب الناصر صلاح الدين مجدي غباين عام ” من محافظة شمال القطاع.

وذكرت أنه أحد مجاهدي وحدات أبناء القوقا الذي ارتقى متأثراً بإصابته التي أصيب بها في الانفجار الذي وقع شرق غزة في حينه.

ومساء 13 سبتمبر الجاري، استشهد 5 شبان وأصيب أكثر من 10 بجروح بعضهم بحالات خطيرة، جراء انفجار عرضي خلال الفعاليات الثورية التي ينظمها الشباب الثائر شرق غزة.

والشهداء في ذلك الانفجار هم: محمد عمر فهمي قدوم، والبراء وائل محي الدين الزرد، ورائد روحي يحيى رمضان، وعبد الناصر رامي أحمد نوفل، وعلي جمعة علي عياد.

ويواصل الشباب الثائر منذ 13 سبتمبر/أيلول الجاري التظاهر شبه يوميا شرق قطاع غزة؛ نصرة للمسجد الأقصى، والأسرى داخل سجون الاحتلال، ورفضا للحصار على قطاع غزة.

وأدى قمع الاحتلال هذه التظاهرات إلى استشهاد 7 مواطنين وإصابة العشرات بجروح حتى الآن.