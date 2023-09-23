مبيعات سيارات الكهرباء بالمملكة تتقدم سريعاً على سيارات الوقود

عمان 23 أيلول (بترا)- عائشة عناني- تجوب شوارع المملكة الآلاف من السيارات العاملة على الكهرباء في مؤشر على تسارع عمليات التحول لاقتناء هذه الفئة من المركبات، لأسباب اقتصادية تتعلق بأسعار الوقود وتكاليف الصيانة المنخفضة.

وقال متخصصون وعاملون بالقطاع لوكالة (بترا)، إن التشجيع على اقتناء السيارات الكهربائية، يحقق المصالح الوطنية من جوانب اقتصادية وبيئية متعددة.

واشاروا الى ان هذه المعطيات تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أكدت ضرورة اعتماد التكنولوجيا والحلول لخفض الانبعاثات وإزالة الكربون وتحقيق كفاءة الطاقة.

وتستشرف الأرقام المتعلقة بالسيارات الكهربائية مستقبل انتشارها في المملكة، حيث ارتفع التخليص الجمركي على السيارات الكهربائية بنسبة 96 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ عدد السيارات الكهربائية التي تم التخليص عليها خلال النصف الأول من العام الحالي 13861 سيارة، مقابل 7054 مركبة في النصف الأول من 2022، بينما شهدت السيارات العاملة بالبنزين والديزل انخفاضا بنسبة تقارب 17 و32 بالمئة على التوالي، بحسب إحصائيات هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية.

وتوقع نقيب وكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها سلامة الجبالي، أن تتحول المنظومة النقلية للسيارات الصغيرة في الأردن إلى الكهرباء والطاقة النظيفة بدلا من البنزين.

وعزا الجبالي ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود، وتهيئة الأردن بنحو جيد للتعامل مع المركبات العاملة بالكهرباء، من خلال توفر محطات شحن عديدة، وسهولة تركيب الجديدة منها.

وأكد وجود ما يقارب 75 ألف سيارة كهربائية في السوق المحلية، لافتا إلى انخفاض الضريبة المفروضة عليها وانخفاض أسعار هذه السيارات في بلد المنشأ.

من جهته، أوضح عضو مجموعة الخبراء الدوليين للطاقة، هاشم عقل، أن السيارات الكهربائية تحافظ على البيئة نظيفة وتجنب المجتمع الكثير من الأمراض التي تنتج عن مخلفات وانبعاثات الكربون التي تقضي على حياة 40 شخصا كل سنة.

واضاف، ان الجدوى الاقتصادية لاستخدام السيارات الكهربائية، مهمة جدا، فكل 25 دينارا تصرف على السيارة الكهربائية، يصرف مقابلها 75 دينارا على السيارة التقليدية من بنزين وصيانة، بالإضافة الى تكاليف الترخيص المتدنية للكهربائية مقارنة بالسيارات التقليدية، ما يوفر على المستهلك نحو 75 بالمئة.

وبين عقل، أنه في حال التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية، فإن الحكومة ستوفر نحو 5 مليارات دينار من مستوردات النفط ومشتقاته، بالإضافة إلى ملياري دينار من قطع الغيار.

وقال إن الحكومة يمكن أن تفقد إيرادات ضريبية بنحو 1.2 مليار دينار، إلا أنها ستحقق إيرادات من خلال احتفاظها بستة مليارات دينار في خزينة الدولة، ما قد يساهم في سداد عجز الموازنة وإنشاء مشاريع استثمارية تسهم في تخفيض نسب البطالة.

ودعا إلى ضرورة السماح للمواطنين باستخدام عدادات كهربائية خاصة بالشحن، حتى لا يلجأ إلى استعمال العداد المنزلي، ما يرفع كمية الاستهلاك إلى الشريحة الأعلى، ويتسبب بارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء.

ولفت عقل إلى أنه في بداية دخول السيارات الكهربائية إلى الأردن كانت هناك مشكلة تواجه المواطنين المالكين لهذه السيارات، وهي قصر المسافة المقطوعة بالشحنة الواحدة، إلا أنها حاليا أصبحت تقطع مسافات طويلة تتجاوز 400 كيلومتر، ما أعطى المستهلكين شعورا بالأمان خلال التنقل داخل وخارج وبين المدن.

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