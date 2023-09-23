سيف الإسلام: السلطات الليبية المتعاقبة منذ سقوط نظام والدي سرقت مخصصات صيانة السدود بمئات ملايين الدولارات

شن سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، هجومًا حادًا على السلطات التنفيذية التي تعاقبت على ليبيا منذ سقوط نظام والده في عام 2011، واتهمها بأنها وراء الكارثة التي ألمت بمدينة درنة وأدت إلى انهيار سدّها ووفاة الآلاف وتدمير المدينة.

وفي بيان أصدره، أشار سيف الإسلام إلى أن الشعب الليبي يتحمل تكاليف صراع طفولي عبثي بين حكومات متناثرة وصورية، تسعى فقط إلى الاستفادة من الموارد وليس لديها اهتمام حقيقي بمصلحة الشعب.

وأكد أن انهيار سد درنة يعكس عجز الدولة والفوضى التي تسيطر على البلاد منذ عام 2011.

غياب المؤسسات الحكومية

وأشار إلى غياب المؤسسات الحكومية والمتخصصين القادرين على العناية بالبنية التحتية والسدود، كما كانت تحدث في عهد والده قبل سقوط النظام.

يشار إلى أن سيف الإسلام كان قد اختفى عن الأضواء منذ خريف عام 2019، وبيانه يعكس موقفه السياسي وانتقاده اللاذع للتطورات في بلاده.

صيانة السدود في ليبيا

وأوضح سيف الإسلام أن الميزانيات التي تم تخصيصها لصيانة السدود في ليبيا، بما في ذلك سد درنة، قد اختفت بعد عام 2011، وكانت تقدر بمئات الملايين من الدولارات.

وأشار إلى أن هذا المفقود في الموارد المالية هو جزء من ما زاد من تداعيات كارثة درنة، حيث تعذر على السلطات اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدينة وسكانها.

وقال نجل الزعيم الليبي الراحل أن الجهات الأمنية قامت بطلب من السكان عدم مغادرة منازلهم، ولم تقم باتخاذ الإجراءات الصحيحة مثل إصدار تحذيرات وعمليات إخلاء، معربا عن قلقه من أن ميزانية إعادة إعمار درنة قد تتعرض للسرقة والتلاعب.

10 مليارات دولار

وأكد سيف الإسلام أن الجهات الحكومية التي فشلت في استغلال ميزانية تقدر بملياري دولار في إعادة إعمار درنة في السنوات السابقة لن تكون قادرة على إنفاق المبلغ الضخم البالغ 10 مليارات دولار الذي تم وعده الآن لإعادة بناء المدينة.

وأشار إلى أن هذه القضية ليست محصورة في درنة وحدها، بل تمتد إلى مدن ومناطق أخرى في ليبيا مثل بنغازي وسرت وتاورغاء وجنوب طرابلس، حيث تم تدمير هذه المدن ومن ثم لم تتم إعادة إعمارها على الرغم من كل الوعود الزائفة.