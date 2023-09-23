بغياب محمد قنوع.. انطلاق تصوير الجزء الثاني من مسلسل “العربجي”

أعلنت شركة “غولدن لاين” للإنتاج الفني عن انطلاق تصوير الجزء الثاني من مسلسل “العربجي” الذي كتبه عثمان جحا ومؤيد النابلسي، بينما يتولى إخراجه سيف الدين السبيعي.

وكشفت الشركة السورية، عبر صفحاتها على السوشال ميديا، عن انطلاق التصوير أخيراً في دمشق، قائلة: “ندرك أن التحدي كبير وأن الرهان صعب، ولكن حكاياتنا أعظم وبانتظار أن تسرد بتشويق أكبر.. إلى أين يتجه نزاع عبدو العربجي مع أبو حمزة النشواتي المتحالف مع عدوته الأخرى درية خانم، وأين تقف بدور وكيف يقودها طموحها ومكرها؟ وماذا عن زمرد الهاربة وقصة حسن وحسنية وبقية الأبطال”.

وبهذه الخطوة تدخل “غولدن لاين” السباق الدرامي الرمضاني المنتظر، بمشروع كان ناجحاً في شهر الصوم الماضي.

وعند الإعلان عن المشروع الجديد، راحت التساؤلات تطرح حول أبطال الجزء الثاني. خاصة أن النجم السوري الراحل محمد قنوع كان أحد أعمدة نجاح “العربجي” بشخصية شومان التي أطل بها، وكانت من أبرز الأدوار التي لعبها.

وذكرت مصادر خاصة أن العمل المنتظر لن يطرأ عليه أي تعديل من ناحية أبطاله، بل سيحافظ على غالبية نجومه، باسم ياخور وسلوم حداد وكاريس بشار وغيرهم.

وأضافت المصادر أن من المتوقع اهداء المسلسل بجزئه الثاني إلى روح الفنان محمد قنوع الذي وافته المنية في الـ 22 من أبريل/نيسان الماضي عن عمر 49 عاماً.

وكان قنوع لعب دوراً لافتاً في العمل، والذي انتهى بوفاته في المسلسل، قبل أن يرحل فعليا عن الحياة تاركاً خلفه إرثاً فنياً كبيراً.