سيف الإسلام: السلطات الليبية المتعاقبة منذ سقوط نظام والدي سرقت مخصصات صيانة السدود بمئات ملايين الدولارات
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ارتفاع درجات الحرارة اليوم السبت، وانخفاضها غدًا وبعده
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