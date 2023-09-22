مركز إدارة الأزمات: لا مؤشرات على قرب وقوع زلزال في الأردن

أكد نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، العميد حاتم الزعبي، مساء امس الخميس، أنه لا يوجد ما يؤشر أبدا إلى وقوع زلزال قريب في الأردن على الإطلاق، مبديا استغرابه من الشائعات المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي التي تحدثت كثيرا عن زلزال محتمل سيقع.

وقال الزعبي، في حديثه لبرنامج “صوت المملكة”، إنه يوجد في الأردن حالات عدم استقرار ربما ينتج عنها بعض الفيضانات الومضية التي قد تزيد عبء المياه في السدود.

ولفت إلى أنه من غير الدقيق معرفة موعد وقوع زلزال باليوم والساعة، مضيفا “لو كان الموضوع بهذه البساطة لما وجدت كل هذه الخسائر في الدول والمناطق التي وقعت فيها هذه الكوارث”.

وأكد أن الزلازل سلسلة من الأحداث من الصعب التنبؤ بسلوكها، ومن الصعب التنبؤ بأماكن وتوقيتات وقوعها.

وأشار الزعبي إلى أن هناك تطورا علميا ربما بعض الدول كاليابان تستطيع أن تعطي إنذارا مبكرا لغاية ثوانٍ محدودة وبسيطة يمكن من خلالها أن توقف نشاطا في المفاعلات الذرية وربما إيقاف بعض القطارات هذا أقصى ما تم الوصول إليه.

وأكد أن “موقع الأردن الجغرافي غير معرض للأعاصير المدارية، وسددونا آمنة وجميعها مراقبة بوسائل إنذار مبكر، ويتم التفتيش عليها باستمرار”.

وتابع: “لكل سدّ خطة استجابة، ونتواصل مع الساكنين بالقرب من مجاري السدود باستمرار”.

وقال :”أستغرب فكرة تحديد موعد زلزال (…) حقيقة أنا أستغرب هذه المعلومات والشائعات الموجودة في مواقع التواصل لدينا والتي تحدثت كثيرا أنه لدينا زلزال، أو سيقع زلزال، أو وقع زلزال”