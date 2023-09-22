بعد طول غياب.. آمال ماهر تطرح كليب أغنية “أنا كويسة”/ فيديو

طرحت الفنانة المصرية، أمال ماهر اليوم الجمعة أغنية “أنا كويسة”، بطريقة الفيديو كليب، أولى أغاني ألبومها الغنائي الجديد والذي عادت به إلى الجمهور بعد غياب طويل من ألبومها الأخير “أصل الإحساس”.

أغنية آمال ماهر الجديدة أنا كويسة التي طرحتها على موقع يوتيوب، من كلمات أحمد المالكي، وألحان بلال سرور.

وكانت الفنانة آمال ماهر قد عادت من جديد للغناء، بطرح خمس أغان، بشكل حصري على منصة سبوتيفاي، وذلك استعدادًا لطرحه على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”.

وقد جاء هذا “الميني ألبوم حاملًا” اسم أنا كويسة، وضم خمس أغان، وهي: أنا كويسة، أنا الحب، صاحبة عمري، الحكاية في مشهدين، كسبته الرهان.

وتصدرت الفنانة آمال ماهر خلال الساعات القليلة الماضية، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد إعلان عودتها للغناء من جديد من خلال أغنية “أنا كويسة” .

وكان الملحن بلال سرور قد نشر مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة آمال ماهر برفقة كلبها، على ألحان أغنيتها الجديدة أنا كويسة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، وعلق قائلًا: قريبًا أنا كويسة من ألبوم أنا كويسة، صوت مصر الفنانة الكبيرة آمال ماهر، من ألحاني وكلمات الفنان أحمد المالكي.