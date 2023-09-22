العدو يقصف 3 مواقع للقسام ،ويوقع عدة إصابات في مسيرات على حدود غزة

غزة – أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وبحسب وزارة الصحة، فإن 28 مواطناً أصيبوا برصاص قوات الاحتلال على الحدود الشرقية.

وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق، جراء استهدافهم من قبل جنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقد تظاهر العشرات من الشباب الثائر على الحدود الشرقية في غزة وجباليا وخانيونس، احتجاجاً على الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع والجرائم المتواصلة بحق المقدسات وشعبنا.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإنه قصف موقعين بطائرات بدون طيار، لقوات الضبط الميداني التابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس”.

وأشار إلى أنه قصف موقع آخر بالدبابات أطلقت منه نيران تجاه قواتهم على حدود غزة. بحسب بيان الجيش الإسرائيلي.