وفاة شخصين اليوم الخميس بحادثي سير منفصلين في عمان

استعرض التقرير المروري اليومي أبرز ما تم التعامل معه في خلال فترة 24 ساعة الماضية .

وقال ضابط غرفة ادارة الدوريات الخارجية، عبر اذاعة الأمن العام اليوم الخميس، إن حادث سير وقع على طريق السلطاني جنوبي عمان، حيث تواجدت الكوادر المختصة في الموقع وتم اسعاف مصابين اثنين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ولكن أحدهما ما لبث أن فارق الحياة، وتم إزالة الأثر المروري عن حرم الشارع العام.

وعلل سبب الحادث بارتكاب أحد السائقين لمخالفة عدم ترك مسافة أمان، مما تسبب باصطدام المركبتين نتج عن الحادث وفاة شخص واصابة آخر واعاقة مؤقتة للطريق المذكور.

وأشار الى انه قد وقع حادث آخر، تصادم مركبتين في المفرق بسبب التجاوز الخاطئ ، ونتج عن الحادث إصابة واحدة تم اسعافها الى المستشفى.

وبين انه تم التعامل مع عدد من الحالات الانسانية، حيث توقف احد السائقين لطلب المساعدة عند دورية أمنية وكان يعاني السائق من مرض السكري وتم التعامل معه.

وبدوره ضابط غرفة ادارة السير المركزية، إن الكوادر الميدانية تعاملت خلال الفترة الماضية مع عدد من الحوادث كان ابرزها تعرض شاب عشريني لحادث دهس على طريق دوار المدينة باتجاه دوار المشاغل، ما أدى الى وفاته.

وكما تم التعامل صباح اليوم الخميس مع حادث اصطدام 3 مركبات مقابل على شارع الاستقلال باتجاه دوار الداخلية، ما تسبب بإعاقة حركة السير على طريق وتم التعامل مع المركبات ورفع الأثر المروري.

وأشار الى انه تم التعامل مع تعطل آلية ثقيلة ما بعد جسر الارسال باتجاه إشارات إسكان عالية .