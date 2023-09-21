طقس معتدل في المرتفعات وحار ببقية المناطق اليوم الخميس، وارتفاع غدًا

عمان – أفادت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها اليوم الخميس بأن درجات الحرارة، ستكون حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ والأجواء خريفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة نسبيا في معظم المناطق، بينما تكون حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، يوم السبت المقبل لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية؛ وتكون الأجواء الحارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في بقية مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

اما الأحد، فيطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة نسبيا في معظم المناطق وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 13 – 18 درجات مئوية، وفي غرب عمان 29 – 16، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 15 وفي مرتفعات الشراة 26 – 14، وفي مناطق البادية 36 – 20، وفي مناطق السهول 31 – 19، وفي الأغوار الشمالية 38 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 26، وفي البحر الميت 38 – 25، وفي خليج العقبة 37 – 25 درجة مئوية.

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