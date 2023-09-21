في بيان مشترك.. الرئيسان السوري والصيني يتفقان على إقامة علاقات شراكة إستراتيجية بين البلدين في كل المجالات
أهم العناوين
جرينتش+2 11:47
تيسير خالد: زيارة وفد الكونغرس الاميركي لمستوطنات الضفة تدعم الارهابيين الصهاينة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني