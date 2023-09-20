هذا مصير الصهاينة.. العثور على دبابة إسرائيلية في ساحة للخردة !!!

تم العثور، صباح اليوم الأربعاء، على دبابة إسرائيلية سُرقت من قاعدة تدريب في منقطة إلياكيم قرب حيفا، في مكان للخردة (البضائع التالفة).

وبحسب متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، فإن الدبابة كانت قد سُرقت من القاعدة العسكرية بظروف غير واضحة يجري التحقيق فيها، واليوم عثر عليها في مكان “الخردة”.

وفي التفاصيل، شهدت قاعدة عسكرية مخصصة للتدريب في شمالي إسرائيل، حادث سرقة دبابة، تم العثور عليها لاحقا، في ساحة خردة.

وقد تم فتح تحقيق في الحادث شارك فيه ممثلون من الشرطة الإسرائيلية والجيش، حسبما ذكر موقع “آي -24” الإسرائيلي، اليوم الأربعاء.

ولفت الموقع إلى أن تفاصيل الحادث لا تزال غير معروفة، رغم العثور على الدبابة التي تم سرقتها من قاعدة عسكرية إسرائيلية مخصصة لمهام التدريبات الليلة، في شمالي البلاد.

وأوضح الموقع أن الدبابة تم العثور عليها في منطقة قريبة من القاعدة، بعد فترة قصيرة من السرقة، بواسطة محققين من لواء الساحل.

وذكر الموقع أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الدبابة لم تكن قيد التشغيل القتالي، وأنه لم يتم التوصل للدوافع وراء حادث السرقة في الوقت الحالي.

يذكر أن عسكريين سابقين كانوا ضمن المحتجين ضد الإصلاحات القضائية في إسرائيل، قاموا منذ أشهر، بسرقة مدرعة يرجع تاريخ استخدامها إلى حرب أكتوبر عام 1973، لاستخدامها كعلامة رمزية في احتجاجاتهم، قبل أن يتم إيقافهم من قبل الشرطة الإسرائيلية.