طرد السفير الإسرائيلي من جلسة للأمم المتحدة جراء تشويشه الوقح على خطاب الرئيس الإيراني/ شاهدوا

نيويورك – قام عناصر الأمن في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك، اليوم الاربعاء، بإخراج السفير الإسرائيلي جلعاد أردان من قاعة الجمعية العامة، خلال إلقاء الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، كلمة أمام الحاضرين.

وقد تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات لعناصر الأمن وهم يسحبون السفير الإسرائيلي إلى خارج القاعة بعد أن رفع صورة مهسا أميني، بينما كان الرئيس الإيراني يلقي خطابا أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعلق أردان على الواقعة، الأربعاء، عبر منصة “إكس” قائلا: “عندما بدأ الرئيس الإيراني رئيسي (جزار طهران) خطابه، لوّحت بصورة مهسا أميني، المرأة الإيرانية البريئة التي قُتلت بوحشية على يد النظام، قبل عام لأنها لم ترتدِ الحجاب بشكل صحيح”.

وأضاف: “في هذه الأثناء، كان مئات الإيرانيين يحتجون خارج الأمم المتحدة، ويطلبون المساعدة من المجتمع الدولي”.

وفي السياق، وجه أردان انتقادات للأمم المتحدة بسبب “السماح للرئيس الإيراني بمخاطبة الجمعية العامة”، مضيفا: “لن أتوقف أبدا عن النضال من أجل الحقيقة، وسأكشف دائما التشوهات الأخلاقية للأمم المتحدة”، بحسب تعبيره.

وتابع: “أولئك الذين يفرشون السجادة الحمراء للقتلة ومعاداة السامية، يجب أن يحاسبوا على أفعالهم”.

ولم يعلق أردان على توقيفه وطرده من القاعة الأممية.

ودافع رئيسي عن البرنامج النووي لبلاده، لكنه أكد أن “الأسلحة النووية ليس لها مكان في العقيدة الدفاعية لجمهورية إيران الإسلامية”.

وأضاف أن العقوبات الدولية لم تمنع البلاد من التقدم.

وأشار الرئيس الإيراني في خطابة إلى أن العالم يمر بـ”مرحلة انتقالية لا رجعة فيها إلى نظام دولي ناشئ” وأن “مشروع أمركة العالم قد باء بالفشل”.

وذكر أن “معاداة الإسلام والفصل العنصري الثقافي بأشكاله المختلفة، مثل حرق الكتب (المقدسة) لا تليق بالإنسان المعاصر”.

وتابع: “نشهد اليوم حرباً على نظام الأسرة إضافة إلى الحرب على الإسلام”، وطالب الأمم المتحدة أن تأخذ بنظر الاعتبار احترام الأسرة.

اعتقد أن هذا اعظم مقطع واكبر انجاز يحدث في الجمعية العامة للامم المتحدة إن كان هناك إنجازات لهذا المحفل…

حيث أهين المتطرف اليهودي الإسرائيلي الكذّاب سفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد اردان الذي كان دوماً يقتل الفلسطينيين خلال فترة توزيره في وزارة الأمن الداخلي ، حيث لفق… pic.twitter.com/87rQdpevCG — سعيد بشارات Saaed Bsharat (@saaed_bsharat) September 20, 2023