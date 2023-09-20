الملكية الأردنية تتكبد 120 مليون دينار كلفة الطائرات المستأجرة سنوياً

تصل كلفة الطائرات المستأجرة في الملكية الأردنية سنويا إلى قرابة 120 مليون دينار، بمعدل 10 ملايين دينار شهريا، وفقا لمدير عام الملكية الأردنية سامر المجالي.

وأضاف المجالي، خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة، أن عدد أسطول الطائرات في الملكية 25 طائرة ما بين مملوكة و مستأجرة.

ولفت إلى أن 45%‎ من التكلفة التشغيلية في الشركة تذهب للمحروقات، مشيرا إلى أن كلفة وقود الطائرات في الأردن أعلى بنسبة 15‎‎% من باقي المحطات الأخرى؛ حيث تجري تعبئة 40% من أسطول الملكية في الأردن.

وكشف المجالي أن نسبة امتلاء طائرات الملكية هذا العام تجاوزت 75%؛ وهي نسبه عالية بالرغم من المنافسة الشديدة.

وقال: الأرقام إيجابية وتشير إلى وجود ربح حتى أيلول 9 الحالي .

وقد أوصت اللجنة بمتابعة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة حول بعض الإجراءات الإدارية والمالية في شركة الملكية الأردنية.