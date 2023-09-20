المطربة أحلام تستعد لتقديم برنامج فني يعنوان “ألف ليلة وليلة”

رفعت الفنانة أحلام الشامسي من حدة المنافسة بين زميلاتها، معلنة استعدادها لتقديم برنامج فني على قناة “أبو ظبي” يحمل اسم “ألف ليلة وليلة”.

وكشفت الفنانة الإماراتية عن تعاقدها مع الشبكة الإماراتية المعروفة، لتولي مهام عمل تلفزيوني سينطلق بثه قريباً.

وأعلنت أحلام، عبر حساباتها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عن مشروعها الجديد، قائلة: “تشرفت باختياري عبر شبكة أبوظبي للإعلام أن أقدم برنامج أحلام في ألف ليلة وليلة وليالي من الفن الأصيل. برنامج فني موسيقي يهدف لربط جسر التواصل الفني بين ثقافات الدول العربية الموسيقية عبر الماضي والحاضر، وأن أستضيف زميلاتي وزملائي، أهم فناني ونجوم الوطن العربي في عاصمة الموسيقى أبو ظبي”.

فيما كانت مصادر خاصة قد كشفت، قبل أيام قليلة، أن أحلام ستستضيف في الحلقة الأولى النجمة السورية ميادة الحناوي، على أن يشارك فنان العرب محمد عبده في الحلقة الثانية، لتتوالى الحلقات مع نوال الكويتية، وأصالة نصري.

من جانبها، بثت شبكة “أبو ظبي” البرومو الأول لبرنامج “ألف ليلة وليلة”، مبشّرة بعمل تلفزيوني قد يكون الأبرز في البرمجة الجديدة.

وكانت أحلام تعتبر من أوائل النجمات اللواتي شاركن في برنامج اكتشاف المواهب الذي عرضته شبكة mbc. وكانت للفنانة حصة كبيرة من النجاح في تلك المشاريع بعفويتها اللافتة والستايل الذي كانت تطل به.. فكيف سيكون حضورها في “ألف ليلة وليلة”؟.