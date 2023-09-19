وزارة الداخلية تمنع بيع المحروقات في الشوارع وعلى جوانب الطرق

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، خطورة بيع المحروقات في الشوارع وعلى جوانب الطرق، لما لذلك من نتائج سلبية على متطلبات السلامة العامة.
وأوضحت أن هذه المحروقات التي يتم بيعها بهذه الطريقة غير خاضعة للفحوصات اللازمة، مما قد يؤدي إلى الإضرار بمحركات مركبات المواطنين، ولاسيما بعد أن تأكد قيام البعض بخلط هذه المواد وبيعها في سبيل تحقيق أكبر مكسب مادي ممكن.
وأكدت الوزارة أنه سيصار إلى تنفيذ حملات أمنية واسعة على الأشخاص الذين يقومون ببيع هذه المواد بشكل مخالف للتشريعات النافذة ويعرضون حياة المواطنين للخطر، وسيصار إلى اتخاذ أشد الإجراءات الإدارية اللازمة بحق المخالفين.