فضلاً عن إحتلالها هضبة الجولان ومزارع شبعا وكل فلسطين.. إسرائيل تحتل، عبر أقمارها التجسسية، فضاءات الشرق الأوسط
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جرينتش+2 11:03
هذه مكاسب أمريكا من اتفاق تطبيع سعودي/ إسرائلي.. عزل روسيا ومحاصرة إيران ولجم نفوذ الصين في دول الخليج
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